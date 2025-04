LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025 tappa di oggi in DIRETTA | tre uomini al comando con 1’e 14? sul gruppo

DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDPRIJS DALLE 13.0016:33 Il gruppo guadagna terreno sui fuggitivi. Il vantaggio, al momento, è di 53”.16:30 Marc Soler passa primo sul traguardo intermedio di Beasain e guadagna tre secondi di abbuono.16:27 Mancano meno di cinque chilometri al Gainza, terza categoria di 2,3 km all’11,3% di pendenza media.16:24 L’ultima vittoria di Marc Soler risale alla sedicesima tappa della Vuelta Ciclista a España 2024.16:21 Il vantaggio del trio al comando è di 1’e 14”.16:18 Al comando della corsa ci sono lo spagnolo Marc Soler della UAE Team Emirates – XRG, i francesi Clement Berthet della Decathlon AG2R La Mondiale Team e Rudy Molard della Groupama – FDJ.16:15 Clement Berthet della Decathlon AG2R La Mondiale Team e Rudy Molard della Groupama – FDJ raggiungono Soler in testa alla corsa. Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tre uomini al comando con 1’e 14? sul gruppo Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SCHELDPRIJS DALLE 13.0016:33 Ilguadagna terreno sui fuggitivi. Il vantaggio, al momento, è di 53”.16:30 Marc Soler passa primo sul traguardo intermedio di Beasain e guadagna tre secondi di abbuono.16:27 Mancano meno di cinque chilometri al Gainza, terza categoria di 2,3 km all’11,3% di pendenza media.16:24 L’ultima vittoria di Marc Soler risale alla sedicesimadella Vuelta Ciclista a España 2024.16:21 Il vantaggio del trio alè di 1’e 14”.16:18 Aldella corsa ci sono lo spagnolo Marc Soler della UAE Team Emirates – XRG, i francesi Clement Berthet della Decathlon AG2R La Mondiale Team e Rudy Molard della Groupama – FDJ.16:15 Clement Berthet della Decathlon AG2R La Mondiale Team e Rudy Molard della Groupama – FDJ raggiungono Soler in testa alla corsa.

