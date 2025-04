LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo torna compatto

DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDPRIJS DALLE 13.0015.54 65 chilometri alla conclusione.15.52 Conclusa la salita. Il gruppo affronta la discesa.15.50 Due corridori in testa: Brandon McNulty (UAE Team Emirates XRG) e Harold Tejada (XDS Astana Team).15.48 Tantissimi attacchi. È esploso il gruppo.15.46 Attacco di Isaac Del Toro e di Florian Lipowitz.15.43 Ripreso Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale).15.42 Inizia ora la scalata di Mandubia. 5.2 chilometri ad una pendenza media del 5,2%.15.39 Il gruppo recupera subito gli inseguitori.15.36 Attacchi in gruppo. Si muovono: Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG), Alexandr Vlasov (Red Bull Bora Hansgrohe) e Sepp Kuss (Team Visma Lease a Bike).15.33 3o secondi di vantaggio per il francese.15.30 Prossima salita il Mandubia tra 10 chilometri. Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo torna compatto Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SCHELDPRIJS DALLE 13.0015.54 65 chilometri alla conclusione.15.52 Conclusa la salita. Ilaffronta la discesa.15.50 Due corridori in testa: Brandon McNulty (UAE Team Emirates XRG) e Harold Tejada (XDS Astana Team).15.48 Tantissimi attacchi. È esploso il.15.46 Attacco di Isaac Del Toro e di Florian Lipowitz.15.43 Ripreso Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale).15.42 Inizia ora la scalata di Mandubia. 5.2 chilometri ad una pendenza media del 5,2%.15.39 Ilrecupera subito gli inseguitori.15.36 Attacchi in. Si muovono: Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG), Alexandr Vlasov (Red Bull Bora Hansgrohe) e Sepp Kuss (Team Visma Lease a Bike).15.33 3o secondi di vantaggio per il francese.15.30 Prossima salita il Mandubia tra 10 chilometri.

DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2025 LIVE, Seconda Tappa. DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2025 LIVE, Prima Tappa. Itzulia 2025: programma, percorso, tappe, squadre e dove vedere in diretta il Giro dei Paesi Baschi. DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2025 LIVE, Prima Tappa. DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2025 LIVE, Terza Tappa. Giro dei Paesi Baschi 2025, già finita la corsa di Caleb Ewan: il vincitore della seconda tappa si ritira prima del via della terza. Ne parlano su altre fonti

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: salite e strappi a volontà, la classifica cambierà? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro dei ... (oasport.it)

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: trionfa in volata Caleb Ewan - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito, appuntamento alla tappa di domani. 17.28 QUESTA LA TOP-10 della classifica generale: ... (oasport.it)

DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2025 LIVE, Terza Tappa - © SirottiAmiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale ... (msn.com)