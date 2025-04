LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Berthet solo al comando Attacco di Schachmann

DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDPRIJS DALLE 13.0017:02 Mancano meno di venti chilometri al traguardo.17:00 La corsa ha già percorso il 90% dei metri di disLIVEllo in programma nella tappa odierna.16:58 Aleksandr Vlasov della Red Bull – BORA – hansgrohe sta tirando il gruppo della maglia gialla.16:55 Maximilian Schachmann della Soudal Quick-Step prova l’Attacco e si porta dietro un gruppetto di sei corridori.16:52 Il gruppo dei favoriti ha raggiunto Marc Soler della UAE Team Emirates – XRG e Rudy Molard della Groupama – FDJ.16:50 Il portoghese Nelson OLIVEira della Movistar Team sta tirando il gruppo.16:47 Mancano trenta chilometri al traguardo.16:45 La velocità media aggiornata, dopo le prime tre ore di gara, è di 40.478 km/h.16:42 Il gruppo dei favoriti è formato, al momento, da una quindicina di corridori. Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Berthet solo al comando. Attacco di Schachmann Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SCHELDPRIJS DALLE 13.0017:02 Mancano meno di venti chilometri al traguardo.17:00 La corsa ha già percorso il 90% dei metri di disllo in programma nellaodierna.16:58 Aleksandr Vlasov della Red Bull – BORA – hansgrohe sta tirando il gruppo della maglia gialla.16:55 Maximiliandella Soudal Quick-Step prova l’e si porta dietro un gruppetto di sei corridori.16:52 Il gruppo dei favoriti ha raggiunto Marc Soler della UAE Team Emirates – XRG e Rudy Molard della Groupama – FDJ.16:50 Il portoghese Nelson Oira della Movistar Team sta tirando il gruppo.16:47 Mancano trenta chilometri al traguardo.16:45 La velocità media aggiornata, dopo le prime tre ore di gara, è di 40.478 km/h.16:42 Il gruppo dei favoriti è formato, al momento, da una quindicina di corridori.

DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2025 LIVE, Terza Tappa. DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2025 LIVE, Seconda Tappa. Itzulia 2025: programma, percorso, tappe, squadre e dove vedere in diretta il Giro dei Paesi Baschi. DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2025 LIVE, Prima Tappa. DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2025 LIVE, Prima Tappa. Giro dei Paesi Baschi 2025, già finita la corsa di Caleb Ewan: il vincitore della seconda tappa si ritira prima del via della terza. Ne parlano su altre fonti

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: salite e strappi a volontà, la classifica cambierà? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro dei ... (oasport.it)

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: trionfa in volata Caleb Ewan - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito, appuntamento alla tappa di domani. 17.28 QUESTA LA TOP-10 della classifica generale: ... (oasport.it)

DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2025 LIVE, Terza Tappa - © SirottiAmiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale ... (msn.com)