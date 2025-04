LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Armirail da solo al comando

DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDPRIJS DALLE 13.00 15.13 Il francese in classifica generale ha un ritardo di soli 13 secondi dal leader. 15.10 Il gruppo torna ad essere compatto. 15.09 Il vantaggio di Bruno Armirail è di circa 1? 10". 15.06 A loro si aggiungono Clement Braz Afonso (Groupama FDJ), Mauro Schmid (Team Jayco Alula), Mathis Le Berre (Arkea B&B Hotels) e Jose Manuel Diaz (Burgos Burpellet BH). 15.05 Quinn Simmons (Lidl-Trek), Anthony Perez (Cofidis) e Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) inseguono il battistrada. 15.04 Inizia la salita di Santa Ageda. 15.03 Attacchi multipli nel gruppo. 15.01 Bruno Armirail ha conquistato 3 punti passando per primo il GPM di Alzika. 14.58 Nel frattempo dietro si è ricompattata la situazione: gruppo che insegue a 25".

