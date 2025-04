LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Alex Aranburu da solo al comando

DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDPRIJS DALLE 13.0017:26 Aranburu sfrutta l’errore di Almeida ed è solo al comando.17:24 Alex Aranburu della Cofidis raggiunge Almeida.17:23 Attacco di Joao Almeida della UAE Team Emirates-XRG.17:22 Mancano cinque chilometri al traguardo.17:19 Florian Lipowitz attacca, arriva immediata la risposta di Schachmann.17:17 Clement Berthet ha iniziato la scalata del muro finale.17:15 Mancano otto chilometri alla fine della tappa.17:14 Sembra perdere di efficacia l’azione del leader della corsa. Il francese inizia a perdere terreno nei confronti del gruppo.17:11 Clement Berthet guida con una trentina di secondi sul gruppo maglia gialla e quasi un minuto sul gruppo Almeida.17:08 Mancano meno di dieci chilometri ai piedi della salita di Lazkaomendi , terza categoria di 1. Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Alex Aranburu da solo al comando Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SCHELDPRIJS DALLE 13.0017:26sfrutta l’errore di Almeida ed èal.17:24della Cofidis raggiunge Almeida.17:23 Attacco di Joao Almeida della UAE Team Emirates-XRG.17:22 Mancano cinque chilometri al traguardo.17:19 Florian Lipowitz attacca, arriva immediata la risposta di Schachmann.17:17 Clement Berthet ha iniziato la scalata del muro finale.17:15 Mancano otto chilometri alla fine della.17:14 Sembra perdere di efficacia l’azione del leader della corsa. Il francese inizia a perdere terreno nei confronti del gruppo.17:11 Clement Berthet guida con una trentina di secondi sul gruppo maglia gialla e quasi un minuto sul gruppo Almeida.17:08 Mancano meno di dieci chilometri ai piedi della salita di Lazkaomendi , terza categoria di 1.

