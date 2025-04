LIVE Cobolli-Fils ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA | sarà un infuocato Italia-Francia

DIRETTA LIVE12:05 Etcheverry e Davidovich sono in lotta, come da facile previsione. Punteggio di 6-6 nel primo set dopo un'ora di gioco. Poi Cobolli!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della caldissima sfida di 2° turno del Masters 1000 di Montecarlo 2025 tra Flavio Cobolli e Arthur Fils. Si gioca per giungere in ottavi contro Rublev o MonFils!Nel Principato va in scena un'incerta e interessante sfida tra due giovani promettenti del tennis mondiale. Uno ha appena vinto il suo primo titolo ATP, l'altro è più affermato e di titoli già ne vanta due, ancorché 500. Fils, classe 2004 di spicco della numerosa ma meno qualitativa di altri Paesi 'next gen' transalpina, si trova per la prima volta in sedicesimi a Montecarlo dopo aver battuto Griekspoor dopo 3 set tirati.

