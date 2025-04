Oasport.it - LIVE Cobolli-Fils 2-6, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: avanti il francese, problemi per l’azzurro?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAttenzione, la regia inquadrache non sembra essere al 100%. Speriamo chepossa quantomeno proseguire la partita.6-2! Con il secondo ace del set e del match ilchiude un primo parziale praticamente perfetto.40-0 Prima vincente.30-0 Dritto in rete.15-0 Salta alta la seconda in kick dinon risponde di rovescio Coblli.2-5 Altro gioco in battuta tenuto da, il secondo del match, salvando anche due set point.A-40 Si allarga lo sventaglio del transalpino.40-40 Larga la risposta di rovescio di, sarebbe stata vincente.Seconda30-40 Prima a segno!15-40 Doppio fallo (1°).15-30 Servizio vincente.0-30 Gran risposta in chop di, sbaglia una difficilissima palla bassa il romano.0-15 Errore gratuito con il dritto didopo il servizio.