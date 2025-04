Oasport.it - LIVE Cobolli-Fils 2-6, 4-6, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: l’azzurro si arrende al n.14 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:35 Affronterà Rublev o Mon, che sono in campo il francese. Il romano dopo il primo titolo ha forse pagato la partenza un po’ troppo remissiva. Nel secondo set c’è stata poi partita, ma un paio di punti hanno fatto la differenza, come spesso avviene nello sport con la racchetta.14:33b.6-2, 6-4! Quasi decapita uno spettatore con il festeggiamento il francese, che ha scagliato la pallina fuori dal campo 2 ma che non ha calibrato bene il lancio. Per fortuna nessuno si è fatto male e il transalpino avanza in ottavi di finale.40-15 Prova a restare nel match, gran risposta di dritto.40-0 Perentorio il dritto dopo il servizio di, una formalità la volèe.30-0 Si spegne purtroppo in rete il rovescio in palleggio di Flavio.