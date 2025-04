LIVE Cobolli-Fils 2-6 3-2 ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA | molto meglio il romano nel 2 set

DIRETTA LIVE3-2 Resta avanti il romano con la prima! Bene così!A-40 Meraviglioso rovescio stretto vincente di Cobolli! Dopo lo slice.40-40 Stavolta risponde, e bene, di rovescio Fils, procurando il forzato di rovescio del romano.Seconda40-30 Grande regalo in risposta sulla seconda, di dritto, di Fils! Grazie!30-30 Putroppo si allarga d poco il rovescio lungoriga di Cobolli.30-15 Si allunga il dritto carico del romano.30-0 Gran dritto dopo il servizio, sul lungoriga, di Cobolli!15-0 Prima vincente anche per il romano, che è salito non poco in battuta.2-2 Prima vincente al corpo.40-30 Servizio e smorzata perfetta Fils.30-30 Ottima risposta nei piedi dell’azzurro, controbalzo clamoroso di Fils: jolly!15-30 Impressionante ritmo! Tiene stavolta Flavio e alla fine porta all’errore di dritto Arthur Fils. Oasport.it - LIVE Cobolli-Fils 2-6, 3-2, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: molto meglio il romano nel 2° set Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Resta avanti ilcon la prima! Bene così!A-40 Meraviglioso rovescio stretto vincente di! Dopo lo slice.40-40 Stavolta risponde, e bene, di rovescio, procurando il forzato di rovescio del.Seconda40-30 Grande regalo in risposta sulla seconda, di dritto, di! Grazie!30-30 Putroppo si allarga d poco il rovescio lungoriga di.30-15 Si allunga il dritto carico del.30-0 Gran dritto dopo il servizio, sul lungoriga, di!15-0 Prima vincente anche per il, che è salito non poco in battuta.2-2 Prima vincente al corpo.40-30 Servizio e smorzata perfetta.30-30 Ottima risposta nei piedi dell’azzurro, controbalzo clamoroso di: jolly!15-30 Impressionante ritmo! Tiene stavolta Flavio e alla fine porta all’errore di dritto Arthur

