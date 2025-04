Oasport.it - LIVE Cobolli-Fils 2-6, 2-1, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: serve prima l’azzurro nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Risposta profonda di Flavio, dritto in rete del francese!15-0 Devastante di dritto.2-1 Molto bene! Azzurro ancora avanti nel 2° set,una scintilla, o un passaggio a vuoto di!40-15 Sbaglia gratuitamente di dritto il francese!30-15 Doppio fallo (2° del match).30-0 Ottima! Forza!15-0 Super dritto di, che sfonda e prende la riga. La dice lunga su cosa debba fare per fare punto!1-1 A quindici.40-15 Raro errore di. Azzurro con evidenti problemi, non sappiamo di cosa si tratti.40-0 Si allarga il rovescio di.30-0 Resta sul nastro il rovescio difensivo del romano.15-0 Servizio e dritto per. Sta funzionando alla grande un po’ tutto.1-0 Ottimo lungoriga di rovesciodopo il kick! Partiamo avanti!40-30 In rete l’attacco di dritto di!30-30 Rovescio in rete dopo il servizio, non si è arrivati a tre scambi in questo game.