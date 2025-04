Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Bopanna/Shelton 6-2, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: gli azzurri dominano il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASECONDO SET6-2SET! Simone sta incantando il pubblico di. Passante di dritto in controbalzo che beffa. Si chiude qui ilparziale.30-40 Set point. Ancora protagonista l’emiliano, che difende e conquista poi il punto a rete.30-30 Splendida stop volley di dritto in allungo di Simone.30-15colpiscecon la risposta, e chiude giustamente scusa.30-0 Servizio vincente.15-0 Prima vincente del veterano indiano.5-2 Game. Scappa via la risposta di dritto di, conche dopo il cambio di campo servirà per restare nel set.40-40 Si spegne in rete anche questa volèe di. Deciding point.40-30 Non passa la stop volley di dritto di Andrea.