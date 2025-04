Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Bopanna/Shelton 6-2 6-7 7-10, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: gli azzurri cadono all’esordio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:38 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.18:37 Un’ora e 38 minuti di gioco servono alla nuovissima coppia per estromettere dal torneo gli italiani. Rammarico per un match che sembrava pienamente nelle mani di Simone ed Andrea sul 6-2 4-1.ROHAN/BENb. SIMONE/ANDREA6-2 6-7 (4) 7-10. Finisce qui, con il passante di dritto di Simone che termina out. Sconfitta inattesa per gli, che nel secondo set guidavano per 4-1.9-7. Solido smash del veterano indiano. Due match point.8-7. Errore con la volèe alta di dritto di Andrea.