LIVE Alcaraz-Cerundolo ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA esordio ostico per il n 3 del mondo

DIRETTA LIVE Buongiorno, benvenute e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Alcaraz e Cerundolo, valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Il match comincerà non prima delle 13.00, subito dopo la conclusione della sfida tra Altmeier e Gasquet che inizierà alle 11.00. Per il numero 3 esordio da non sottovalutare contro l'argentino, particolarmente in forma nell'ultimo periodo. Lo spagnolo è reduce dalla deludente sconfitta contro David Goffin nel secondo turno all'Open di Miami (5-7, 6-4, 6-3), desideroso di riscattarsi su terra. Parziale stagionale di 15 vittorie e 4 sconfitte stagionali. Il miglior risultato del numero 3 al mondo rimane il titolo a Rotterdam vinto in finale contro De Minaur. Nonostante il bilancio di 3 vittorie su 3 nei confronti con Cerundolo, vietato abbassare la guardia per lo spagnolo.

