LIVE Alcaraz-Cerundolo 3-6 6-0 6-1 ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA | lo spagnole prima soffre poi domina! E’ agli ottavi

DIRETTA LIVE15.50: Ha sofferto, e non poco, Carlos Alcaraz nel primo set contro Cerundolo, commettendo ben 12 errori non provocati, poi ha letteralmente cambiato marcia dominando dall'inizio del secondo set in avanti con un parziale di 12 games a 16-1 Va in rete il rovescio di Cerundolo e Alcaraz con qualche patema nel primo set vince il suo primo incontro a MontecarloVantaggio Alcaraz: lungo il dritto dell'argentino40-40 In rete lo smash di Alcaraz, clamoroso errore dello spagnolo40-30 Esce il dritto incrociato di Alcaraz40-15 Va in rete la volèe di Cerundolo, davvero poco efficace a rete30-15 Esce il rovescio di Cerundolo15-15 In rete il rovescio di Cerundolo0-15 Doppio fallo Alcaraz5-1 Scatenato Alcaraz! Che chiude con lo schiaffo di dritto, conquista il secondo break e va a servire per il match15-40 Doppio fallo Cerundolo15-30 Esce il dritto di Alcaraz0-30 La volèe di rovescio di Alcaraz0-15 Lungo il rovescio incrociato di Cerundolo4-1 Alcaraz: altra palla corta dopo il servizio per lo spagnolo che allunga nel terzo set40-30 Magia di Alcaraz.

