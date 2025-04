Oasport.it - LIVE Alcaraz-Cerundolo 3-6, 1-0 ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: lo spagnolo tiene il servizio in avvio di secondo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Magia di rovescio di! In situazione di precario equilibrio trova l’incrocio delle righe in un punto determinante30-40 In rete il rovescio di15-40 Lungo il rovescio di15-30 Doppio fallo15-15 Grande palla corta di dritto di, imprendibile per l’avversario15-0 Il passante di dritto di2-0 Esce il dritto die arriva il break diche sembra aver ridotto gli errori15-40 In rete il dritto lungolinea di0-40 Timorosoa rete elo passa con un dritto incricato0-30 Esce il rovescio incrociato di0-15 Doppio fallo1-0: il dritto in contropiede dicostringe all’errore di rovescioVantaggio: ildelloParità: esce il dritto in difesa diVantaggio: in rete il rovescio di40-40 Stop volley disulla palla break30-40 Esce il dritto di30-30fa muovereche mette il dritto in rete30-15 Esce il rovescio di30-0 Gioca benee costringe all’errore di dritto15-0 Se ne va la risposta di3-6 In rete la risposta disi aggiudica il primo set in 35?40-0 Ancora ace di30-0 Ace15-0 Passante di dritto lungolinea di3-5trova una volèe di dritto sfruttando una ingenuità diche aveva tutto il campo a disposizione40-0 Ildi30-0 Esce il dritto incrociato di15-0 Indi2-5 In rete il rovescio di, quattro giochi consecutivi per l’argentino40-30 Lunga la risposta di30-30 In rete il rovescio lungolinea di30-15 Esce la risposta di rovescio di15-15 In rete il dritto incrociato di0-15 Lungo il dritto di2-4: passante in contropiede dell’argentino che sfrutta una discesa a rete scellerata di, un po’ in confusione e ora sotto di un break30-40 Lungo il rovescio di30-30 In corridoio il rovescio di30-15 Ace di seconda di15-15 Un po’ di fortuna con il nastro pernella risposta di rovescio15-0 In rete il rovescio di2-3, stecca la risposta40-0 Se ne va la risposta di dritto di30-0 Gran rovescio lungolinea di15-0 In rete il dritto di2-2 Ancora un errore di rovescio die arriva il controbreak dell’argentinoVantaggio: esce il rovescio lungolinea di difesa dello40-40 Esce il dritto di30-40 Esce il rovescio di30-30 L’accelerazione di dritto di30-15 La palla corta didopo un buon15-15 Il dritto lungolinea dicostringe all’errore0-15 Lo smash di2-1: entra in campoe piazza il dritto vincente.