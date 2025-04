Oasport.it - LIVE Alcaraz-Cerundolo 2-3, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: l’argentino recupera il break di svantaggio e torna avanti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAù30-30 In corridoio il rovescio di30-15 Ace di seconda di15-15 Un po’ di fortuna con il nastro pernella risposta di rovescio15-0 In rete il rovescio di2-3, stecca la risposta40-0 Se ne va la risposta di dritto di30-0 Gran rovescio lungolinea di15-0 In rete il dritto di2-2 Ancora un errore di rovescio die arriva il controdelVantaggio: esce il rovescio lungolinea di difesa dello spagnolo40-40 Esce il dritto di30-40 Esce il rovescio di30-30 L’accelerazione di dritto di30-15 La palla corta didopo un buon servizio15-15 Il dritto lungolinea dicostringe all’errore0-15 Lo smash di2-1: entra in campoe piazza il dritto vincente.