LIVE Alcaraz-Cerundolo 0-1 ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA | l’argentino tiene il servizio in apertura

DIRETTA LIVE2-1 Alcaraz: entra in campo Alcaraz e piazza il dritto vincente. Break per lo spagnolo30-40 Lungo il dritto lungolinea di Cerundolo30-30 Smorzata di Alcaraz che non lascia scampo al rivale30-15 Entra in campo e piazza il dritto sulla riga Cerundolo15-15 Accelerazione di dritto di Alcaraz che poi chiude sempre di dritto sul rovescio di difesa di Cerundolo15-0 Esce la risposta lungolinea di Alcaraz1-1 Esce il lob di difesa di Cerundolo40-30 Servono due smashes ad Alcaraz per chiudere il punto30-30 Se ne va il dritto di Alcaraz30-15 In rete il rovescio di Cerundolo15-15 Il dritto di Cerundolo costringe all'errore Alcaraz che mette lungo il rovescio15-0 Out il rovescio di Cerundolo0-1 Cerundolo: in rete il dritto in corsa di Alcaraz che ha iniziato piuttosto in sordina l'incontro40-15 Out il dritto di Cerundolo dal centro del campo40-0 Lungo il rovescio di Alcaraz30-0 Ace Cerundolo

