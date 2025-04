Little Shop of Halloween Horrors | Joe Dante aggiorna sul non felice stato del progetto

Dante stava per fare il suo atteso ritorno dietro la macchina da presa con Little Shop of Halloween Horrors ma il progetto, a quanto pare, è al momento abbandonato. Comingsoon.it - Little Shop of Halloween Horrors: Joe Dante aggiorna sul non felice stato del progetto Leggi su Comingsoon.it L'anno scorso Joestava per fare il suo atteso ritorno dietro la macchina da presa conofma il, a quanto pare, è al momento abbandonato.

Little Shop of Halloween Horrors: Joe Dante aggiorna sul non felice stato del progetto. Little Shop of Halloween Horrors: Joe Dante e Roger Corman per il reboot de "La piccola bottega degli orrori".

