Bresciatoday.it - Lite ciclista-automobilista, Mario ucciso con un pugno: chiesta l'archiviazione

Leggi su Bresciatoday.it

La posizione dell'accusa non è cambiata: ilche, nel luglio del 2023, sferrò ilche fece crollare a terraFrancesco Donadoni — morto in ospedale, dopo oltre dieci giorni di agonia — si sarebbe difeso. Proprio per questa ragione, il sostituto procuratore ha chiesto nuovamente.