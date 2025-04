L'hato all'unaper aiutare il paese a rafforzare il suo esercito, aumentare il pattugliamento della sua costa e intensificare la sua partecipazione alle missioni Nato. La Libra P 402, un pattugliatore classe Cassiopea costruito alla fine degli anni '80, è attraccata al porto occidentale died è stata ufficialmente consegnata all'durante unaalla quale hanno partecipato il premier Edi Rama e i ministri della Difesa Guidoe Niko Peleshi. Una grande bandiera albanese è stata dipinta sul fianco e il numero è stato cambiato in P 133. “In questi tempi difficili le nazioni dovrebbero cercare una più stretta cooperazione congiunta”, ha dettoparlando dei paesi membri della NATO. "È una dimostrazione concreta dell'amicizia trae del nostro desiderio di lavorare e collaborare in campoed economico", ha aggiunto il ministro della Difesano.

