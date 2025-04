L’Isola dei Famosi spunta il nome della prima concorrente L’indiscrezione

L'Isola dei Famosi, spunta il nome della prima concorrente ufficiale. Ecco cosa emerge dalla nuova indiscrezione L'Isola dei Famosi potrebbe prendere il via da maggio con una nuova edizione. Lo scorso 21 marzo sull'account ufficiale Instagram del reality show hanno ufficializzato la conduttrice della prossima edizione. Veronica Gentili dopo l'esperienza a Le Iene arriverà direttamente al timone della nuova edizione de L'Isola dei Famosi.Leggi anche The Couple, una missione speciale. Il comunicato ufficialeEcco cosa emerge dalL'indiscrezioneL'esperto di gossip Amedeo Venza ha rivelato chi sarà la prima concorrente a sbarcare in Honduras. Venza ha esordito affermando:"Chiara Balistreri e' la prima concorrente de L'Isola dei Famosi! E' un caso rarissimo che donna vittima di violenza approda in un reality show!".

