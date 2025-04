Sololaroma.it - Lione-Manchester United, il pronostico di Europa League: piacciono chance mix e combo

Con la serata di oggi, mercoledì 9 aprile, andranno in archivio le gare d’andata dei quarti di finale di Champions, che ieri hanno visto i grandi successi di Inter e Arsenal, rispettivamente con Bayern Monaco e Real Madrid. La tre giorni europea si concluderà giovedì, quando sarà di scena l’, con il primo atto sempre dei quarti. Tra le partite in programma ci sarà, che si affronteranno alle ore 21 al Groupama Stadium.Padroni di casa che arrivano a questo appuntamento dopo aver eliminato senza patemi lo Steaua Bucarest, vincendo entrambi i match degli ottavi di finale.che nel weekend si è rialzato in campionato dopo la pesante sconfitta contro lo Strasburgo, battendo 2-1 il Lille nello scontro diretto Champions, acquisendo dunque fiducia in vista di questa gara europea.