Linus | Sanremo? Dovrei tagliare le gomme a Conti per avere chance

Linus non si risparmia e in una lunga intervista a La Stampa, dà il suo parere sullo scenario della musica italiana attuale.«La scena musicale italiana? È impigrita, diventano belle delle cose che in altri momenti non lo sarebbero state. Dovrei fare l’ipocrita e dire che abbiamo trovato i nuovi Mina e Celentano?».Linus, conduttore di Deejay chiama Italia con Nicola Savino e Matteo Curt, ha parlato anche della discussa rottura con il comune di Riccione: «Non abbiamo mai avuto un motivo per discutere. Un paio di anni fa è cambiata la giunta e io ho fatto anche da supplente visto che sono stati commissariati. Quando si sono ricomposti hanno scelto qualcosa di alternativo. Non capisco perché non abbiano avuto l’onestà di dire che volevano seguire un’altra strada. 361magazine.com - Linus: «Sanremo? Dovrei tagliare le gomme a Conti per avere chance» Leggi su 361magazine.com Le parole del celebre conduttore radiofoniconon si risparmia e in una lunga intervista a La Stampa, dà il suo parere sullo scenario della musica italiana attuale.«La scena musicale italiana? È impigrita, diventano belle delle cose che in altri momenti non lo sarebbero state.fare l’ipocrita e dire che abbiamo trovato i nuovi Mina e Celentano?»., conduttore di Deejay chiama Italia con Nicola Savino e Matteo Curt, ha parlato anche della discussa rottura con il comune di Riccione: «Non abbiamo mai avuto un motivo per discutere. Un paio di anni fa è cambiata la giunta e io ho fatto anche da supplente visto che sono stati commissariati. Quando si sono ricomposti hanno scelto qualcosa di alternativo. Non capisco perché non abbiano avuto l’onestà di dire che volevano seguire un’altra strada.

“I cantanti italiani s’impegnano di più nel trovare i vestiti che le canzoni. Linus e la musica italiana: «È impigrita, ormai i cantanti si impegnano più sui vestiti che sulle canzoni. Linus: “Sanremo, podcast e canzoni. Ecco perché l’Italia può dare di più”. Linus: «Sanremo? Dovrei tagliare le gomme a Conti per avere chance». I cantanti italiani s’impegnano di più nel trovare i vestiti che le canzoni Sanremo? Per fare il direttore artistico dovrei tagliare le gomme a Carlo Conti | l’ironia di Linus. Linus critica la musica italiana e il Festival di Sanremo: "È poca cosa". Ne parlano su altre fonti

Linus: «Sanremo? Dovrei tagliare le gomme a Conti per avere chance» - Linus, spiega anche che Sanremo non è nei suoi pensieri: «Il Festival ha già un presentatore e direttore artistico che resterà in carica altri due anni. Dovrei andare a tagliare le gomme a Carlo Conti ... (361magazine.com)

Linus e la leggenda della stanza segreta nella casa di Berlusconi - Il direttore artistico di Radio Deejay: “Addio a Riccione? Poca onestà”. E sulla musica: “Non ci sono altri Mina e Celentano, Lucio Corsi è rock” ... (lastampa.it)

Linus: “Sanremo, podcast e canzoni. Ecco perché l’Italia può dare di più” - «L’addio di Radio Dj a Riccione? Mi spiace per il modo villano e scortese con cui questa cosa è finita». «La scena musicale italiana? È impigrita, diventano belle delle cose che in altri momenti non l ... (informazione.it)