Linus e la musica italiana | È impigrita ormai i cantanti si impegnano più sui vestiti che sulle canzoni

Leggi su Open.online

«La scenale? È, diventano belle delle cose che in altri momenti non lo sarebbero state. Dovrei fare l’ipocrita e dire che abbiamo trovato i nuovi Mina e Celentano?».alias Pasquale Molfetta ha le idee chiare sulla situazione artistica del Belpaese. Il conduttore di Deejay chiama Italia isnieme a Nicola Savino e Matteo Curti parla oggi con La Stampa. E dice che preferisce passare per cattivo. Poi parla della rottura con il comune di Riccione: «Non abbiamo mai avuto un motivo per discutere. Un paio di anni fa è cambiata la giunta e io ho fatto anche da supplente visto che sono stati commissariati. Quando si sono ricomposti hanno scelto qualcosa di alternativo. Non capisco perché non abbiano avuto l’onestà di dire che volevano seguire un’altra strada. È soltanto questo che mi dà fastidio.