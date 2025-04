Ilfoglio.it - L’intravisto

La poesia di Elisa Biagini ha a che fare con il mistero della vita, in una accezione che non prende però in riferimento il mondo sacro, ma quello dell’universo laico e concreto composto dai suoi elementi tangibili ora naturali ora minerali. Il verso, nella sua brevità, ha l’andatura della riflessione e della contemplazione, quasi come se volesse indicarci una via ieratica, una salvezza che la parola porta con sé ma che si sta sempre più offuscando in tempi in cui la frenesia imperversa nelle nostre vite ordinarie. Con un fare poetico che ricorda l’ermetismo fiorentino, questa poesia scava nell’abisso profondo dell’esistenza attraverso l’uso di metafore e di immagini complesse da decifrare, ridando alla parola la sua aura di pienezza e di importanza, e ciò non è poco in tempi come questi. Le poesie dell’“Intravisto” appaiono come quell’esercizio di riflessione che porta a galla un mondo interiore fatto di incontri dialettici con l’altro, essenziali per migliorare lo sguardo che abbiamo verso l’esterno.