L’intesa del caos | Turchia USA e Israele si spartiscono la Siria

Turchia di Recep Tayyip Erdo?an si impone sempre più come attore centrale nello scacchiere Siriano. Chi ha sempre sostenuto il suo ruolo nella guerra contro Assad, oggi trova conferma nelle parole schiette di Trump, che mette a nudo un’ipocrisia decennale.La Turchia cala la mascheraIl ruolo turco nella progressiva estromissione di Bashar al-Assad dal potere in Siria si fa ogni giorno più evidente, e ciò che sorprende è il sostegno – implicito ma sempre meno velato – che Ankara sta ricevendo da parte degli Stati Uniti. Durante il suo recente viaggio a Washington, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sperava di rafforzare l’asse con l’ex presidente Donald Trump su diversi fronti caldi: dalla questione dei dazi, alla guerra a Gaza, fino alla crescente influenza turca in Siria. Ilprimatonazionale.it - L’intesa del caos: Turchia, USA e Israele si spartiscono la Siria Leggi su Ilprimatonazionale.it Roma, 9 apr – Mentre il Medio Oriente vive una fase di profonda trasformazione geopolitica, ladi Recep Tayyip Erdo?an si impone sempre più come attore centrale nello scacchiereno. Chi ha sempre sostenuto il suo ruolo nella guerra contro Assad, oggi trova conferma nelle parole schiette di Trump, che mette a nudo un’ipocrisia decennale.Lacala la mascheraIl ruolo turco nella progressiva estromissione di Bashar al-Assad dal potere insi fa ogni giorno più evidente, e ciò che sorprende è il sostegno – implicito ma sempre meno velato – che Ankara sta ricevendo da parte degli Stati Uniti. Durante il suo recente viaggio a Washington, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sperava di rafforzare l’asse con l’ex presidente Donald Trump su diversi fronti caldi: dalla questione dei dazi, alla guerra a Gaza, fino alla crescente influenza turca in

L’intesa del caos: Turchia, USA e Israele si spartiscono la Siria. GLI USA FUORI DAI PIEDI. ECCO L’OBIETTIVO FINALE DELLA GEOPOLITICA TURCA. Guerra, ultime notizie. Blinken: Israele non attacchi Rafah, Hamas accetti intesa. Sanzioni Usa ad aziende in Russia e Cina per l’Ucraina. LA NATO USCIRÀ DALLA TURCHIA, NON LA TURCHIA DALLA NATO. L'accordo con Tripoli mette la Turchia al centro del Medioceano. Nell'ex Libia si riaccende la contesa per Tripoli. Ne parlano su altre fonti

Il disimpegno Usa avvicina la Turchia all’Ue (e all’Italia). Parla il prof. Aydin (International Relations Council) - Come cambiano le relazioni tra Turchia e Ue nell’era di Trump. Parla il prof. Aydin (International Relations Council) ... (policymakermag.it)

Turchia, missione di Crosetto tra tensioni interne e intesa Leonardo-Baykar - Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ad Ankara per una visita ufficiale in Turchia, La missione si inserisce in un momento di crescente instabilità regionale, a pochi giorni dal vertice intergove ... (panorama.it)

Cosa prevede l’intesa tra Stati Uniti, Russia e Ucraina - Navigazione nel Mar Nero, accesso al commercio internazionale, restituzione dei bambini ucraini rapiti, stop alle uccisioni e agli attacchi alle infrastrutture energetiche: tutto quello che c’è ... (policymakermag.it)