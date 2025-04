L' intervento di Re Carlo III in Parlamento

Carlo a Montecitorio, dove è previsto il suo intervento di fronte alle Camere riunite. Ad accompagnare il re, i due presidenti di Camera e Senato, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Dopo l'esecuzione da parte della Banda interforze degli inni del Regno Unito e d'Italia, nell'emiciclo della Camera sono previsti gli interventi di Fontana, del presidente del Senato, Ignazio La Russa, e infine di re Carlo III. La regina Camilla è seduta in prima fila, soprabito e abito bianco, mentre il re Carlo è seduto fra il presidente della Camera e il presidente del Senato . Prima dell'ingresso nell'Aula, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha accolto re Carlo III e la regina Camilla sul piazzale di Montecitorio, dove è stato schierato un picchetto interforze. Ilfoglio.it - L'intervento di Re Carlo III in Parlamento Leggi su Ilfoglio.it Un applauso e una standing ovation hanno accolto Rea Montecitorio, dove è previsto il suodi fronte alle Camere riunite. Ad accompagnare il re, i due presidenti di Camera e Senato, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Dopo l'esecuzione da parte della Banda interforze degli inni del Regno Unito e d'Italia, nell'emiciclo della Camera sono previsti gli interventi di Fontana, del presidente del Senato, Ignazio La Russa, e infine di reIII. La regina Camilla è seduta in prima fila, soprabito e abito bianco, mentre il reè seduto fra il presidente della Camera e il presidente del Senato . Prima dell'ingresso nell'Aula, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha accolto reIII e la regina Camilla sul piazzale di Montecitorio, dove è stato schierato un picchetto interforze.

L’intervento di Re Carlo III in Parlamento. Carlo e Camilla a Roma, il re al parlamento: "Grato a Mattarella". Re Carlo e Camilla in Italia: le ultime notizie in diretta | La colazione con Meloni, poi il discorso alle Camere. La regina in una scuola romana. Carlo e Camilla, l’incontro con Meloni a villa Pamphilj. Il re alla Camera: “Onorato di essere qui”. Re Carlo, la diretta di oggi: a Montecitorio per il discorso alle Camere (in italiano): «Onorato e grato per l. Dopo l'incontro con Meloni, Carlo in Parlamento: "Spero di non rovinare la lingua di Dante" - Carlo III: "Oggi sono qui per uno scopo, ribadire l'amicizia con l'Italia". Ne parlano su altre fonti

La Camera si prepara per re Carlo, prima di un sovrano britannico - Tutto pronto alla Camera per la visita dei sovrani del Regno Unito, Carlo III e Camilla. L'inizio della cerimonia con il Parlamento riunito, introdotta dai presidenti della Camera Lorenzo Fontana e ... (ansa.it)

L’intervento di Re Carlo III in Parlamento - Antonio Capriarica CArlo e Camilla a Roma In questi giorni Re Carlo e Camilla sono a Roma in visita di Stato e per celebrare i 20 anni di nozze. Ne abbiamo parlato in diretta con il giornalista ... (informazione.it)

Re Carlo e Camilla in Italia, la diretta di oggi: l'incontro con Giorgia Meloni e il discorso alle camere (in italiano) - Re Carlo III, in visita di Stato in Italia con la regina Camilla, incontrerà oggi alle 10.20 la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Pamphili e poi si rivolgerà alle ... (ilmessaggero.it)