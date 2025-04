Ilfoglio.it - L'intervento di Re Carlo III in Parlamento: “Sono qui per ribadire la profonda amicizia tra il Regno Unito e l'Italia”

Leggi su Ilfoglio.it

Un applauso e una standing ovation hanno accolto Rea Montecitorio, dove ha iniziato il suodi fronte alle Camere riunite ringraziando inno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l'invito. È la prima volta che un sovrano britannico si rivolge all'interono: “Spero di non rovinare la lingua di Dante così tanto da non essere più invitato in”. Ad accompagnare il re, i due presidenti di Camera e Senato, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, intevenuti prima del sovrano, subito dopo l'esecuzione da parte della Banda interforze degli inni dele d'. La regina Camilla era seduta in prima fila, soprabito e abito bianco, mentre il reè seduto fra il presidente della Camera e il presidente del Senato. “Oggiqui con uno scopo preciso:latra ile l'e impegnarmi a fare tutto ciò che è in mio potere per rafforzare ancora di più quest'nel tempo che mi sarà concesso in qualità di re”, ha dichiarato il Re nel suo