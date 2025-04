Ilfattoquotidiano.it - “L’Inter ha festeggiato troppo. So esattamente cosa deve fare il Bayern al ritorno, non vedo l’ora”: Kompany attacca

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quando Vincentsi presenta ai microfoni dopo la sconfitta per 2-1 subita dal suoMonaco contro, nelle sue parole emerge subito un pizzico di rancore e di desiderio di vendetta: “ho detto ai miei giocatori? Cheha“,subito il tecnico dei bavaresi. Certo, manca ancora ildi questi quarti di finale di Champions League, ma resta storica una sconfitta che ilnon subiva in casa da 4 anni.ha vinto grazie a un gol di Davide Frattesi a ridosso del 90esimo, dopo il pari firmato da Thomas Muller aveva spento i sogni dei nerazzurri qualche minuto prima. L’adrenalina nel finale era altissima.L’ANALISI – Perché il Real Madrid è crollato in 4 giorniEppure qualnon è andato giù, come ha tenuto a ribadire anche senza entrare nel dettaglio: “Non importa se sia giusto o meno il risultato, il risultato è questo.