L’Inter fa felice l’Italia | si riapre la corsa per il quinto posto in Champions League

L’Inter. Il successo dei nerazzurri in casa del Bayern Monaco per 2-1 nell’andata dei quarti di finale di Champions League ha regalato entusiasmo e fiducia, ma anche qualcosa di molto più concreto: punti preziosi nel ranking UEFA per nazioni, che potrebbe risultare decisivo nella corsa a un quinto posto in Champions per la Serie A nella prossima stagione.Ranking in movimento: Italia più vicina alla SpagnaIl trionfo delL’Inter e, contemporaneamente, la sconfitta del Real Madrid sul campo dell’Arsenal hanno ridotto sensibilmente il divario tra Italia e Spagna nella classifica UEFA. Attualmente l’Inghilterra è saldamente in testa con 24.535 punti e ben cinque squadre ancora in corsa nelle tre competizioni europee. Sololaroma.it - L’Inter fa felice l’Italia: si riapre la corsa per il quinto posto in Champions League Leggi su Sololaroma.it L’8 aprile è stata una serata da ricordare per il calcio italiano, e in particolare per i tifosi del. Il successo dei nerazzurri in casa del Bayern Monaco per 2-1 nell’andata dei quarti di finale diha regalato entusiasmo e fiducia, ma anche qualcosa di molto più concreto: punti preziosi nel ranking UEFA per nazioni, che potrebbe risultare decisivo nellaa uninper la Serie A nella prossima stagione.Ranking in movimento: Italia più vicina alla SpagnaIl trionfo dele, contemporaneamente, la sconfitta del Real Madrid sul campo dell’Arsenal hanno ridotto sensibilmente il divario tra Italia e Spagna nella classifica UEFA. Attualmente l’Inghilterra è saldamente in testa con 24.535 punti e ben cinque squadre ancora innelle tre competizioni europee.

