Calciomercato.it - L’Inter accelera anche sul mercato: 30 milioni e Bayern ancora KO

Pronto il nuovo colpo per la squadra nerazzurra in vista del Mondiale per Club: sul piatto 30di euro per spuntarla sulla concorrenza dei bavaresi, rivali nei quarti di Championsespugna il catino dell’Allianz Arena e vede le semifinali di Champions League. Prestazione autoritaria e di personalità per la squadra di Simone Inzaghi sul campo di una delle corazzate d’Europa come ilMonaco, con Lautaro Martinez e il sigillo finale del neo-entrato Frattesi a griffare l’impresa dei nerazzurri.Beppe Marotta (LaPresse) – Calcio.itAdesso alla ‘Beneamata’ servirà completare l’opera nel match di ritorno della prossima settimana a San Siro per tornare tra le prime quattro d’Europa. Un traguardo prestigioso e che attesta ormai la dimensione in campo internazionale raggiunta negli ultimi anni dal, che parallelamente non si ferma sula caccia di quei puntelli in grado di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Inzaghi.