L'intelligenza artificiale nell'industria. Imprese a confronto in università

Undicidel territorio hanno adottatoa supporto dell’eccellenza operativa, grazie al laboratorio i-Fab della Liuc e con il contributo di Servizi Confindustria Varese. Saranno protagoniste del convegno domani alle 15.30 in Ateneo (in presenza e a distanza), “AI e automazione. Verso il futuro della produzione industriale“. I saluti spetteranno al rettore Anna Gervasoni e a Luca Donelli, vicepresidente Confindustria Varese. Verrà illustrato lo scenario di evoluzione dell’AI in ambito industriale e il ruolo dell’Istituto italiano di Intelligenzaper l’Industria (Fondazione AI4Industry), istituito nel 2024. Saranno approfonditi gli usi della robotica cheabilita, oggetto di ricerca della Scuola Superiore Sant’Anna.