Ilgiorno.it - L’iniezione sospetta e l’infezione. Una perizia farà luce sulle lesioni

Sarà sottoposto a unamedico legale il 50enne di Renate che accusa il farmacista del paese di essersi offerto nel 2019 di fargli le infiltrazioni al braccio dolorante, portandolo nel retrobottega dove, sostiene la vittima, gli ha iniettato nel gomito (e senza sterilizzare o disinfettare) un antinfiammatorio. Causandogli un’infezione che gli ha “mangiato” l’osso dell’avambraccio sinistro, obbligandolo a subire una decina di interventi chirurgici e a mettere una placca in titanio in attesa di una protesi. L’ha deciso ieri la giudice del tribunale di Monza, Giulia Marie Nahmias, al processo che vede Marco S., imputato dicolpose gravi ed esercizio abusivo della professione. Il 50enne si è costituito parte civile al processo nei confronti del farmacista, già salito alla ribalta delle cronache nel gennaio 2022 come no vax per le accuse di non essersi sottoposto correttamente ai vaccini Covid e per avere rilasciato anche ai clienti tamponi negativi in realtà mai esaminati.