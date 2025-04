L’incontro tra re Carlo e Giorgia Meloni a Villa Doria Pamphilj

Giorgia Meloni, ha accolto a Villa Doria Pamphilj, a Roma, re Carlo III. Il sovrano britannico, nel suo terzo giorno di visita ufficiale in Italia, con la moglie, la regina Camilla, è stato salutato dal reggimento Lancieri di Montebello, prima di un colloquio con la premier.Grande appassionato di giardini, il sovrano si è soffermato davanti a quello segreto della Villa, un giardino all’italiana che sorge sul terrazzamento dietro al Casino del Bel Respiro, decorato da siepi sempreverdi che ricordano nella forma i simboli araldici dei Pamphilj (la colomba e il giglio), con al centro la fontana di Venere. GUARDA LE FOTOCarlo e Camilla in Italia: hanno incontrato perfino Alberto Angela! Le foto più belle del viaggio tra Roma e Ravenna Il viaggio dei reali proseguirà a RavennaMartedì Carlo III ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale, mentre nel pomeriggio di mercoledì terrà un discorso alla Camera, davanti al Parlamento riunito in seduta comune, e poi parteciperà a una tavola rotonda con imprenditori e ministri degli Esteri dei due Paesi, prima della cena di Stato al Quirinale. Amica.it - L’incontro tra re Carlo e Giorgia Meloni a Villa Doria Pamphilj Leggi su Amica.it (askanews) – La presidente del Consiglio,, ha accolto a, a Roma, reIII. Il sovrano britannico, nel suo terzo giorno di visita ufficiale in Italia, con la moglie, la regina Camilla, è stato salutato dal reggimento Lancieri di Montebello, prima di un colloquio con la premier.Grande appassionato di giardini, il sovrano si è soffermato davanti a quello segreto della, un giardino all’italiana che sorge sul terrazzamento dietro al Casino del Bel Respiro, decorato da siepi sempreverdi che ricordano nella forma i simboli araldici dei(la colomba e il giglio), con al centro la fontana di Venere. GUARDA LE FOTOe Camilla in Italia: hanno incontrato perfino Alberto Angela! Le foto più belle del viaggio tra Roma e Ravenna Il viaggio dei reali proseguirà a RavennaMartedìIII ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale, mentre nel pomeriggio di mercoledì terrà un discorso alla Camera, davanti al Parlamento riunito in seduta comune, e poi parteciperà a una tavola rotonda con imprenditori e ministri degli Esteri dei due Paesi, prima della cena di Stato al Quirinale.

Al via i dazi Usa, colpita anche l’Italia: le 5 cose da sapere per non trovarsi impreparati. L'Ue a Trump: 'Il nostro bazooka è pronto, non ci costringa'. L’Ue sceglie la “risposta graduale” ai dazi di Trump: negoziare e solo dopo colpire. «Prima di tutto la vita: il nostro manifesto per l’Europa». Pil Eurozona a rischio: cosa succede se l’Ue non trova un accordo sui dazi Usa. Le stime di Morgan Stanley. L'unico che sta guadagnando con Trump? Il «vecchio» Buffett. Da Musk a Bezos, quanto hanno perso gli altri 5 super ricchi. Ne parlano su altre fonti

Armageddon su Tesla, Musk contro Trump e l’analista più bullish di Wall Street fa un drastico taglio del target - Il 3 e 4 aprile rimarranno a lungo impressi nella mente di tanti investitori come una delle accoppiate di ribassi più violente si sempre sui mercati a cui si potrebbe aggiungere quella di oggi con i f ... (msn.com)

Salvini di nuovo leader della Lega, lancia l’opa sul Viminale: “Ne parlerò con Giorgia Meloni” - Parlando per un'ora dal palco, dopo le questioni di partito, Salvini passa alla politica nazionale ed elogia Matteo Piantedosi: "E' un amico, è un ottimo ... (ilsecoloxix.it)

L’Ai su WhatsApp: come funziona il nuovo tasto, a cosa serve e perché non si può disattivare - Un cerchio azzurro, lilla e verde su WhatsApp che non passa inosservato. In questi giorni l’intelligenza artificiale di Meta è sbarcata sugli smartphone degli utenti dell’Unione europea. E in Italia l ... (informazione.it)