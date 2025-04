Anteprima24.it - Lilt Benevento, consegnato il defibrillatore donato dall’Asia: il plauso del sindaco Mastella

Tempo di lettura: 2 minutiCon il presidente Antonio Febbraro a fare gli onori di casa, si è svolta presso la sede della(Lega Italiana per la Lotta ai Tumori) dila cerimonia di consegna di unrappresentata dall’amministratore unicoMadaro. “Ringrazio – ha detto il dott. Febbraro – chi ha voluto farci questo grande dono che qualifica ulteriormente la nostra struttura”. “Speriamo di attivare anche altre postazioni nella città – ha aggiunto il dott. Luca De Lipsis, consigliere delegato alle Politiche Sanitarie del Comune di– e do a tutti appuntamento al 18 maggio quando lungo il corso Garibaldi con l’ausilio del 118 sarà possibile fare esperienza sull’utilizzo dele le manovre di primo soccorso. Ribadisco che non occorre alcune certificazione per utilizzarlo perché è molto semplice e intuitivo.