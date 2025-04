Lieto fine per Olivia | è tornata alla sua libertà dopo essere scappata dal canile in Abruzzo

dopo una fuga rocambolesca dal canile di Ortona il 25 marzo, Olivia, nata libera, è finalmente tornata nella sua Lettomanoppello, in provincia di Pescara. Rilasciata dai volontari in un luogo sicuro, ha ritrovato la sua libertà e il suo branco nel cuore dell’Abruzzo. Leggi su Fanpage.it una fuga rocambolesca daldi Ortona il 25 marzo,, nata libera, è finalmentenella sua Lettomanoppello, in provincia di Pescara. Rilasciata dai volontari in un luogo sicuro, ha ritrovato la suae il suo branco nel cuore dell’

