Lidl raggiunge il 6% del mercato Gdo Italia

La Prima Edizione 2025 della Guida NielsenIQ Largo Consumo scatta una fotografia dettagliata della Distribuzione Moderna in Italia, il cui giro d'affari complessivo è di 132,1 miliardi di euro, suddiviso tra ipermercati (24,8%), supermercati (41,7%), discount (23,8%) e libero servizio (9,6%). Nel segmento discount, spicca il dato di Lidl Italia che tocca quota 6% del mercato Gdo Italia.

