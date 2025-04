Dilei.it - L’idea di look di Gigi Hadid di cui avevi bisogno: chic, semplice e attualissimo

C’è chi parla di stile effortless e chi, come, lo incarna in ogni dettaglio. Lei non segue i trend: li anticipa, li reinventa, li indossa con una naturalezza che solo poche sanno avere. E con l’ultima apparizione da Jimmy Fallon, l’icona di moda ha tirato fuori dal cilindro (anzi, dal guardaroba) unche ci ha fatto esclamare in coro: “Ecco! Era proprio questo che mi serviva”. Un’idea di stilema raffinata, attuale ma senza tempo, capace di restare impressa nella mente più di qualsiasi outfit urlato., unfirmato Tom Fordè apparsa a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon per promuovere la nuova collezione spring 2025 del suo brand di cashmere Guest in Residence. Ma non è stata solo la moda comfy-luxury della sua linea a far parlare di sé. A rubare la scena è stato l’ensemble firmato Tom Ford, selezionato dalla stylist Elizabeth Sulcer, che ha centrato il bersaglio con una scelta sartoriale perfetta.