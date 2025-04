Licenziata perché in malattia faceva l’influencer senza dirlo al capo

malattia. Quali attività possono svolgersi durante il periodo di assenza dall’ufficio per ragioni sanitarie? È una domanda ricorrente anche in Italia e, proprio per questo, vogliamo parlare dell’originalità di una vicenda che – con contorni molto simili – potrebbe ripresentarsi anche da noi. Quifinanza.it - Licenziata perché in malattia faceva l’influencer (senza dirlo al capo) Leggi su Quifinanza.it Anche gli esiti delle dispute giudiziarie legate a rapporti di lavoro fuori confine possono costituire motivo di interesse per l’Italia. Il caso su cui ci soffermeremo è avvenuto in Spagna ed è finito all’attenzione del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León Alcuni mesi fa ha ribadito l’illegittimità di un licenziamento disciplinare inflitto a una dipendente.Quest’ultima era accusata di violare le regole di diligenza e buona fede contrattuale, svolgendo l’attività di beauty influencer durante un periodo di. Quali attività possono svolgersi durante il periodo di asdall’ufficio per ragioni sanitarie? È una domanda ricorrente anche in Italia e, proprio per questo, vogliamo parlare dell’originalità di una vicenda che – con contorni molto simili – potrebbe ripresentarsi anche da noi.

