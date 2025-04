Libro bianco Cina-USA possono risolvere differenze economiche commerciali con dialogo cooperazione

Cina e gli Stati Uniti possono risolvere le divergenze in campo economico e commerciale attraverso un dialogo paritario e una cooperazione reciprocamente vantaggiosa, si legge in un Libro bianco pubblicato oggi dall'Ufficio informazioni del Consiglio di Stato della Cina. Il dialogo paritario dovrebbe costituire l'approccio fondamentale per affrontare i problemi tra i principali Paesi, secondo il Libro bianco intitolato "La posizione della Cina su alcune questioni riguardanti le relazioni economiche e commerciali tra Cina e Stati Uniti". La cooperazione reciprocamente vantaggiosa puo' aiutare i due Paesi a realizzare i rispettivi obiettivi di sviluppo, si legge nel documento. Il mondo si aspetta che la cooperazione tra Cina e Stati Uniti generi maggiori opportunita' di sviluppo, riporta il documento.

