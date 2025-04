' Libri gratis' nelle scuole medie e superiori toscane | dalla Regione un contributo per l' acquisto dei testi scolastici

scuole scuole secondarie di primo e secondo grado, con un Isee uguale o inferiore a 15.800 euro, potranno ricevere gratuitamente i Libri scolastici, grazie a un contributo della Regione Toscana. L’iniziativa, intitolata 'Scuola: Libri. Pisatoday.it - 'Libri gratis' nelle scuole medie e superiori toscane: dalla Regione un contributo per l'acquisto dei testi scolastici Leggi su Pisatoday.it Dal prossimo anno scolastico i giovani iscritti allesecondarie di primo e secondo grado, con un Isee uguale o inferiore a 15.800 euro, potranno ricevere gratuitamente i, grazie a undellaToscana. L’iniziativa, intitolata 'Scuola:

