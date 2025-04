Liberoquotidiano.it - Libra in dono alla Marina albanese: schiaffo alla sinistra

"Legami profondi e solidi uniscono Italia e Albania". Lo scrive su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in visita a Durazzo per la prima tappa estera del tour Mediterraneo. "La sottoscrizione odierna dell'accordo per la futura consegna di Naverappresenta un punto di partenza per una collaborazione sempre più stretta tra i nostri Paesi. Un gesto che testimonia reciproca fiducia e volontà condivisa di rafforzare le capacità di difesa, anche in ambito Nato, contribuendo a sicurezza e stabilità della regione adriatica", spiega. "Il ringraziamento espresso dal governoa quello italiano è il segno di un rapporto destinato a crescere, non solo tra le nostre forze armate ma anche nel settore dell'industria della difesa - prosegue -. In questo contesto, il memorandum firmato oggi tra la nostra Fincantieri e la società Kayo, con sede a Tirana, punta ad avviare una cooperazione strategica per lo sviluppo dell'industria cantieristica e navale", prosegue Crosetto.