L’IA dentro Whatsapp è un rischio per le nostre chat private?

chatbot integrato nell’app di messaggistica restano dubbi e proteste da parte degli utenti. L’azienda rassicura, le autorità per la privacy indagano. Cosa sappiamo finora Repubblica.it - L’IA dentro Whatsapp è un rischio per le nostre chat private? Leggi su Repubblica.it Una settimana dopo l’arrivo delbot integrato nell’app di messaggistica restano dubbi e proteste da parte degli utenti. L’azienda rassicura, le autorità per la privacy indagano. Cosa sappiamo finora

L’IA dentro Whatsapp è un rischio per le nostre chat private? - Una settimana dopo l’arrivo del chatbot integrato nell’app di messaggistica restano dubbi e proteste da parte degli utenti. L’azienda rassicura, le autorità ... (repubblica.it)

WhatsApp e Meta AI: la privacy non è a rischio. Cosa dicono i termini d’uso - l tasto blu comparso all'interno di WhatsApp consente di accedere alla Meta AI: la nostra privacy è davvero a rischo? (igizmo.it)

Non tutti vogliono Whatsapp con l’IA. Ma è possibile disattivarla? - Proteste sui social e richieste su come disattivarla arrivate anche alla redazione di Italian Tech. Le chat non sono a rischio, ma meglio non condividere ... (repubblica.it)