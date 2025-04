Gamerbrain.net - Lexar PLAY PRO: la microSD perfetta per Nintendo Switch 2 è ufficiale

Approfittando dell’attenzione globale scatenata dalDirect del 2 aprile 2025,ha presentato la sua nuova gamma di schedeXC ExpressPRO, pensate per accompagnare l’arrivo di2 e tutte le piattaforme compatibili con lo standard SD Express. Si tratta di un prodotto che punta tutto su prestazioni elevate, velocità di caricamento e affidabilità per soddisfare le esigenze dei gamer più esigenti.Velocità straordinarie grazie allo standard SD ExpressLaPRO sfrutta l’interfaccia PCIe 3.0 e supporta il protocollo NVMe 1.3, due tecnologie che permettono di raggiungere velocità mai viste prima su: fino a 900MB/s in lettura e 600MB/s in scrittura. Secondo, questi valori si traducono in tempi di caricamento fino a 4 volte più rapidi, fondamentali per chi vuole eliminare i fastidiosi tempi morti nei giochi moderni, soprattutto in ambito portatile.