L' ex voleva ucciderla gettandola da un dirupo | braccialetto elettronico per Gaia

braccialetto elettronico anti-violenza per Gaia, la giovane pestata e quasi uccisa dal suo ex e due complici. Dopo essere stata quasi gettata da un dirupo, picchiata e sottoposta ad un tentativo di sequestro, Gaia Caputo, perseguita del suo ex - ora in carcere per tentato omicidio - sta vivendo. Napolitoday.it - L'ex voleva ucciderla gettandola da un dirupo: braccialetto elettronico per Gaia Leggi su Napolitoday.it anti-violenza per, la giovane pestata e quasi uccisa dal suo ex e due complici. Dopo essere stata quasi gettata da un, picchiata e sottoposta ad un tentativo di sequestro,Caputo, perseguita del suo ex - ora in carcere per tentato omicidio - sta vivendo.

L'ex voleva ucciderla gettandola da un dirupo: braccialetto elettronico per Gaia. Gaia, massacrata dall'ex fidanzato con due complici: "Voleva uccidermi, così mi sono salvata". L'ex voleva ucciderla (con l'aiuto di due complici): Gaia scappa e lo denuncia. Monte di Procida, arrestato 67enne per stalking: era armato di taglierino e voleva uccidere l'ex. L'ex voleva ucciderla (con l'aiuto di due complici): Gaia scappa e lo denuncia. Sandra Pegoraro, si salvò dall'ex che la voleva uccidere ma muore travolta da un'auto: «Aveva paura di tutti». Ne parlano su altre fonti

Salvò una donna dall’ex compagno che voleva ucciderla: chiesta una onorificenza a Mattarella - Il giorno dell’aggressione, la vittima aveva accettato un ultimo incontro con l’ex compagno, che si era però presentato con un coltello nascosto in auto. La situazione si è trasformata rapidamente in ... (reggionline.com)

Tentò di uccidere la sua ex fidanzata. Il giudice dispone la perizia psichiatrica - I fatti risalgono al 2 dicembre dell’anno scorso: con la scusa di un appuntamento per fare shopping, l’uomo la aggredì in strada. La donna fu salvata dal camionista ‘eroe’ Alen Halilovic, per il quale ... (ilrestodelcarlino.it)

Gaia, massacrata dall'ex fidanzato con due complici: "Voleva uccidermi, così mi sono salvata" - Il suo corpo è stato tempestato di lesioni. La ragazza ha un volto tumefatto, che porta i segni di quello che sarebbe potuto essere l'ennesimo femminicidio ... (today.it)