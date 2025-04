Ilnapolista.it - L’ex preparatore atletico di Tomba assolve Conte: «I cali del Napoli? Si sottovalutano le dinamiche di una gara»

Oramai sono una decina di partite che ilconduce un gran primo tempo per poi calare nella ripresa. Il copione si è riproposto puntale nellacontro il Bologna, pareggiata dagli azzurri per 1-1 dopo il vantaggio iniziale siglato da Anguissa. Un problema che in molti hanno ricondotto a un calo fisico, mentre altri – tra cui Cristian Stellini – hanno parlato di difficoltà sotto l’aspetto mentale. Quale è la verità? Difficile dirlo. Ciò che è certo, però, è che qualcuno ritiene vi sia anche un’altra spiegazione alla scomparsa dal campo della squadra partenopea dopo il 45esimo., cosa succede? La teoria di Giorgio D’urbanoAd esempio, Giorgio D’Urbano – ex membro dello staff di Antonio, exdi Albertoed attualedel Cesena – è convito che spesso si giunga a conclusioni affrettate sottovalutando l’andamento dei match.