L' ex Foggia Tounkara squalificato per 10 mesi la richiesta a un suo ex compagno | Se entri mi serve un giallo

Foggia, condite da zero gol e da prestazioni decisamente negative. Il nome di Mamadou Tounkara è tornato in auge per una brutta vicenda. L'ex attaccante rossonero è stato infatti squalificato per 10 mesi per violazione dell'art. 4, comma 1, del. Leggi su Foggiatoday.it Di lui si ricordano le 11 presenze con la maglia del, condite da zero gol e da prestazioni decisamente negative. Il nome di Mamadouè tornato in auge per una brutta vicenda. L'ex attaccante rossonero è stato infattiper 10per violazione dell'art. 4, comma 1, del.

