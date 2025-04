L’ex eroe del Real Madrid colpisce a Carlo Ancelotti e chiede che uno dei Fab Four sia eliminato

L’ex eroe del Real Madrid Predrag Mijatovic afferma che Carlo Ancelotti sta “cercando di compiacere tutti” e ha lasciato intendere che dovrebbe far cadere uno dei “Fab Four”.Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius Jr e Rodrygo hanno iniziato tutti il ??3-0 di ieri sera martellando dall’Arsenal agli Emirati, lasciando il Madrid esposto a centrocampo e i Gunners hanno capitalizzato.@Arsenale 3-0 @RealMadriden 58 ‘Rice. 70 ‘Rice. 75 ‘Merino. pic.twitter.com/7zx59smkzn– Real Madrid CF (@RealMadriden) 8 aprile 2025Mijatovic, ex direttore sportivo del club e l’uomo che ha segnato il vincitore mentre Madrid ha conquistato la Champions League del 1998 con una vittoria per 1-0 sulla Juventus in finale, crede che l’italiano abbia bisogno di mostrare una squadra più spietata. Leggi su Justcalcio.com 2025-04-09 11:15:00 Ecco quanto riportato poco fa:delPredrag Mijatovic afferma chesta “cercando di compiacere tutti” e ha lasciato intendere che dovrebbe far cadere uno dei “Fab”.Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius Jr e Rodrygo hanno iniziato tutti il ??3-0 di ieri sera martellando dall’Arsenal agli Emirati, lasciando ilesposto a centrocampo e i Gunners hanno capitalizzato.@Arsenale 3-0 @en 58 ‘Rice. 70 ‘Rice. 75 ‘Merino. pic.twitter.com/7zx59smkzn–CF (@en) 8 aprile 2025Mijatovic, ex direttore sportivo del club e l’uomo che ha segnato il vincitore mentreha conquistato la Champions League del 1998 con una vittoria per 1-0 sulla Juventus in finale, crede che l’italiano abbia bisogno di mostrare una squadra più spietata.

Arribas eroe per un giorno! Salva una coppia che stava per annegare alle Maldive. Pagelle Real Madrid-Milan 1-3: Morata ex spietato, Leao e Reijnders immensi, Pulisic vince l'Election Day. Xabi Alonso, eroe in campo e in panchina. Joselu, eroe del Real Madrid dallo scorso Champions League, aprirà un canale YouTube con Cristiano Ronaldo come primo ospite. Totò Schillaci è morto, addio all’eroe di Italia ’90: il calcio è in lutto. Chi è Joselu, bomber di scorta del Real Madrid ed eroe (non per caso) della qualificazione alla finale di Champions. Ne parlano su altre fonti

Joselu l'eroe della Champions: da tifoso a trascinatore. E nel 2012 chiedeva link per vedere la partita del Real Madrid - Ha immaginato e ha fatto, prendendosi l'ennesima finale di Champions: a Madrid si va per la quindicesima. Il Real Madrid la ribalta in tre minuti e va in finale di Champions: 2-1 sul Bayern Monaco ... (msn.com)

Marcelo Jr. convocato dalla nazionale spagnola U17: chi è il figlio dell’ex difensore del Real Madrid - Tutto quello che c’è da sapere sul figlio del leggendario terzino brasiliano ex Real Madrid: ecco perché ha scelto la Spagna Dal 2017 veste Blancos (proprio come ha fatto il padre per gran parte della ... (gianlucadimarzio.com)

Commozione nello sport: Javier Dorado, ex del Real Madrid, è morto a 48 anni - A Javier Dorado era stato diagnosticato un cancro anni fa, ma era riuscito a superarlo. Due anni fa ha avuto una ricaduta e, questa volta, non ce l'ha fatta. Il trapianto non è arrivato in tempo ... (sportsunlimitednews.com)