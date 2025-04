L’Europa risponde | al via controdazi sui prodotti americani per 209 miliardi di euro

Panorama.it - L’Europa risponde: al via controdazi sui prodotti americani per 20,9 miliardi di euro

agli Stati Uniti: via libera aper 20,9di. Con un voto quasi unanime, unica contraria l’Ungheria, i Ventisette hanno approvato, come previsto, le contromisure tariffarie contro Washington. Sono dazi del 10% e 25% che colpiranno una vasta gamma distatunitensi a partire dal 15 aprile.L’ok è arrivato da un comitato tecnico della Commissionepea, secondo il meccanismo chiamato comitatologia, la procedura tecnica attraverso cui i rappresentanti degli Stati membri esaminano e approvano gli atti esecutivi della Commissionepea. Quindi si parte, con una reazione in tre fasi.La prima tranche di dazi, di 3,9di, sarà operativa dal 15 aprile. La seconda, che si aggira intorno ai 13,5, entrerà in vigore il 16 maggio.