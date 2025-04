Dayitalianews.com - L’Europa reagisce ai dazi USA: contromisure per 21 miliardi di euro

L’Unionepea ha scelto di reagire aiimposti dagli Stati Uniti sotto l’amministrazione Trump, approvando una serie dicommerciali mirate. La proposta, avanzata dalla Commissionepea, ha ricevuto l’ok formale da parte degli Stati membri, nonostante l’opposizione dell’Ungheria, che però non è riuscita a bloccare l’iniziativa.Le nuove tariffe doganali entreranno in vigore a partire dal 15 aprile, colpendo un’ampia gamma di prodotti americani per un valore complessivo di 21di. In un gesto strategico, è stato escluso il whisky dalla lista, per evitare ripercussioni sui settori vinicoli di Italia e Francia.Il piano si articola in quattro elenchi di prodotti, detti Annex, che saranno tassati in momenti diversi:Dal 15 aprile si attiveranno idell’Annex I, applicando tariffe comprese tra il 10% e il 25% su beni per un valore di 3,8di